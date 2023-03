Verdachte gewapende woningoverval is 29-jarige man uit Bovenkarspel

De man die dinsdagavond in Friesland is aangehouden voor een woningoverval aan de Raadhuislaan in Grootebroek, is een 29-jarige man uit Bovenkarspel. De verdachte mishandelde tijdens de overval een 65-jarige bewoner en beroofde van zijn geld.

Woningoveral in Grootebroek - Inter Visual Studio / Danielle Rood

De overval gebeurde iets voor 19.00 uur in een woning aan de Raadhuislaan, waar ook een kantoor gevestigd is. Het slachtoffer raakte lichtgewond tijdens de overval, maar belde zelf de politie toen de dader gevlucht was. Een uur na de melding van de overval wist de politie een verdachte in Friesland aan te houden. De verdachte zit vast en zal door de politie verhoord worden.

