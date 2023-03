Niet meer uitkijken op huizen en auto's: bankjes Zandvoortse boulevard worden verplaatst

De bankjes op de Boulevard Paulus Loot in Zandvoort, waar je dicht op het verkeer zit en uitzicht hebt op de huizen, worden toch omgedraaid richting zee. Dat is het antwoord van burgemeester en wethouders van Zandvoort op vragen van de lokale Ouderen Partij (OPZ). Die wilde weten waarom de bankjes zo 'onhandig' waren neergezet.

Niet alleen OPZ, maar ook veel inwoners van Zandvoort snapten het niet. Want wie gaat er nou op een bankje zitten, terwijl er auto's en fietsers op relatief korte afstand voorbij komen rijden? Ook de altijd kritische Zandvoorter George Brouwer kon er met zijn hoofd niet bij, zoals hieronder is te zien.

Het college laat weten dat dit noordelijke deel van de pas heringerichte boulevard bedoeld is als verblijfsgebied, een plek waar voetgangers veilig en rustig zouden moeten kunnen wandelen. Omdat er ook dertig parkeerplaatsen aangelegd moesten worden, kon het echter niet volledig als voetgangersgebied ingericht worden. Auto's en fietsen zijn hier daarom te gast. 'De aanwezigheid van auto’s en fietsers zou hier geen belemmering moeten vormen voor een prettig en vriendelijk verblijf', zegt het college in een schriftelijke reactie.

'Niet onveilig, wel een oncomfortabel gevoel'

Om te benadrukken dat auto's en fietsen te gast zijn, is gekozen voor dezelfde betegeling als het trottoir van de boulevard. Het college erkent dat zitten op de betreffende vier bankjes een vervelend gevoel kan geven.

'Gezien de breedte van de rijbaan (3,6 m) is hier geen sprake van een onveilige situatie bij voorbijrijdende auto’s, al kan de nabijheid van het verkeer oncomfortabel aanvoelen. Deze zitplaatsen zijn vanwege dat comfort en het uitzicht minder aantrekkelijk dan een zitplaats aan de andere zijde van de groene eilanden', schrijft het college.

De bankjes worden daarom verplaatst naar de andere kant van de boulevard. Dus met de blik richting zee in plaats van naar auto's, fietsers en huizen. Dat gebeurt waarschijnlijk in april. Zandvoorter George Brouwer is opgelucht en laat weten dat hij het 'supernieuws' vindt.