Twee jaar na verbanning Goois Natuurreservaat voor uitlaatservice: "Ik mis de vrijheid van de hei"

Iedere dag een ander rondje. Dat zit er niet meer in voor Barbara Kop. Zij is één van de uitlaatservices die twee jaar geleden noodgedwongen een andere locatie moest zoeken om haar werk uit te oefenen. Zij laat tijdens een rondje zes tot acht honden uit en doet dit nu op de aangewezen locatie op Landgoed Pijnenburg. En dat is iedere dag hetzelfde rondje.

Barbara is enorm dankbaar dat er twee jaar geleden een alternatief is gekomen en dat ze haar hoofd boven water heeft weten te houden. "Ik ben blij dat ik niet failliet ben gegaan en nog steeds mijn eenmanszaak heb", vertelt ze. Volgens haar hebben uitlaatservices van buiten 't Gooi het voor de de andere verpest. "Uitlaatservices uit Almere, Amsterdam en Utrecht hebben ervoor gezorgd dat het te gek werd in het Goois Natuurgebied."

Ze baalt er enorm van dat ze niet meer de vrijheid heeft om dagelijks een andere ronde te doen. "Het Goois natuurgebied was gratis en nu moeten we huur betalen om te lopen op het landgoed. We hadden achteraf liever betaald voor een vergunning, daar had het Goois Natuurreservaat ook nog wat aan gehad", vertelt ze. Barbara huurt haar plek voor een wandelroute in het Kievitsdal. "Het is geen ronde van een uur maar er zijn veel zijpaadjes en je kunt er echt wel een leuke ronde van maken."

"De honden hebben het ook heel erg naar hun zin, het is daarom ook altijd een ander rondje want ik heb niet altijd dezelfde honden. Maar toch mis ik het Goois Natuurgebied en de vrijheid om iedere dag ergens anders te lopen."

Frictie

Volgens Peter Kampen van het Goois Natuurreservaat (GNR) gaat het hartstikke goed met de maatregel. "Het was even wennen maar het laatste jaar zijn er geen overtredingen meer en is het rustiger in het gebied", aldus Peter Kampen van GNR. Op hoogtepunten kwamen er volgens GNR 45 uitlaatservices in het gebied.

Volgens hem hoeven boswachters niet meer in te grijpen en komen er zelfs positieve reacties van eigenaren van de hondenuitlaatservices, waarbij ze beamen de maatregel in eerste instantie wel als zwaar hebben ervaren maar het nu goed begrijpen en ook vrede hebben met de nieuwe aangewezen locatie. "De frictie tussen recreanten en uitlaatservices is er nu natuurlijk ook niet meer dat is voor hen ook fijn", voegt hij daaraan toe.

De tekst gaat door.