Tweede deel A.C. de Graafweg gaat half april dicht, vrachtwagenverbod blijft

Twaalf kilometer weg wordt in zijn geheel verbreed en deels omgelegd. Het eerste stuk - tussen de Tramweg (Wognum) en de Floris van Noordwijklaan (Opmeer) - sloot eind januari. Het eerst deel van de nieuwe weg is nu klaar, maakte de provincie gisteren bekend tijdens een bewonersbijeenkomst in de Hooghe Heeren in Hoogwoud. Tachtig mensen kwamen daarop af.

Verkeersmaatregelen in Opmeer hebben positief effect: "Maar we blijven hameren op handhaving"

Verkeersmaatregelen in Opmeer hebben positief effect: "Maar we blijven hameren op handhaving"

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]