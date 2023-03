Zorgvakbonden kondigen tweede staking aan in ziekenhuizen voor half april

Op donderdag 16 maart besloot een groot aantal medewerkers van de ziekenhuizen om het werk stil te leggen. In Amsterdam draaiden het honderden personeelsleden van beide locaties van het OLVG, het Antoni van Leeuwenhoek en het BovenIJ een zogenoemde 'zondagsdienst'. Dat wil zeggen dat alleen de patiënten die acute zorg nodig hadden hulp kregen. Afspraken op de poli en geplande operaties werden door de staking afgezegd.

Salaris en invloed op roosters

Volgens de vier vakbonden - FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, werknemersvereniging FBZ en NU'91 - laat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis (NVZ) het nu aankomen op een tweede stakingsdag. "De werkgeverskoepel geeft geen enkele blijk van urgentie." De vakbonden en de ziekenhuismedewerkers eisen onder meer een loonsverhoging van 10 procent voor 2023, een betere reiskostenvergoeding en meer inspraak over hun roosters.

Daarnaast zijn de bereikbaarheidsdiensten, waarin het personeel op stand-by staat en binnen twintig minuten in het ziekenhuis moet kunnen zijn indien nodig, volgens de medewerkers een probleem. Als ze namelijk niet worden opgeroepen kregen ze 2 euro per uur. "We houden dan twee tientjes over als we niet worden opgeroepen als we stand-by staan", liet radioloog Felix Clasener weten tijdens de staking van vorige week.