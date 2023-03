Aanhouding na gewapende overval op woning Grootebroek, slachtoffer lichtgewond

Bij een gewapende overval op een woning in Grootebroek is een slachtoffer lichtgewond geraakt. De dader ging er al snel vandoor, maar de politie kon een uur na de melding van de overval al een verdachte aanhouden.

De overval gebeurde iets voor 19.00 uur in een woning aan de Raadhuislaan, waar ook een kantoor gevestigd is. Het slachtoffer raakte lichtgewond tijdens de overval, maar belde zelf de politie toen de dader gevlucht was. Een uur na de melding van de overval wist de politie een verdachte aan te houden.

Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis voor de behandeling van de verwondingen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het is onduidelijk of er iets buitgemaakt is.