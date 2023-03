Molukse marinemannen in Hilversum geëerd met monument: "Fijn voor vader"

Begraafplaats Zuiderhof in Hilversum was vandaag even volledig in het teken van de negen Molukse marinemannen die er begraven liggen. Met muziek, een drankje en gezelligheid vierden nabestaanden de erkenning voor hun geliefden; de Molukkers krijgen in Hilversum eeuwigdurende grafrust met onderhoud en een monument.

Moz Latuheru is de zoon van een van de Molukse marinemannen. Hij vindt dat de KNIL-militairen terecht worden erkend, maar vindt dat de Molukse marinemannen zijn vergeten. "Ik dacht: laat ik het voor mijn vader eens opnemen." De man klom in de pen en schreef een brief naar de gemeente. "Ik vroeg burgemeester Broertjes of de gemeente de grafrechten eventueel over wilde nemen." Latuheru kon zijn oren bijna niet geloven toen de gemeente Hilversum positief reageerde op zijn verzoek.

Cultuurshock

De vader van Latuheru kwam in de jaren zestig met zijn gezin naar Nederland. Latuheru was toen tien jaar oud. "We wisten niet wat we zagen, we kwamen de haven van Rotterdam binnen en het was echt een cultuurshock. Mensen die het vuilnis ophalen, dat hadden we nog nooit gezien, dat was onmogelijk in Indonesië. Maar ook het klimaat met sneeuw en ijs was een nieuw fenomeen voor ons."

Anita van Loon van Uitvaartstichting Hilversum merkte dat de erkenning voor de gemeenschap erg belangrijk is. "Ik zag hoeveel dit met deze mensen deed. Daarom vond ik dat ik een plek moest bieden waar ze nabestaanden kunnen herdenken op hun eigen manier."

Latuhero is blij met het initiatief. "Geweldig, geweldig", reageert hij emotioneel. "Wij zijn eigenlijk de eerste marinemensen die straks worden herdacht hier in Nederland. Fijn voor vader."