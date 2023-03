Met duurzame energie houden we het veel langer vol

En de goedkoopste energie is energie die je niet nodig hebt. Onze 'kierenkoning' geeft advies hoe je energie kunt besparen in deze nieuwe aflevering van Pak An Groen.

Pak an Groen

Om de klimaatverandering te lijf te gaan komen steeds meer Noord-Hollanders in actie. Inwoners veranderen hun leefwijze, kopen verantwoord en isoleren hun huis. Ondernemers zien kansen en slaan nieuwe wegen in met duurzame producten en diensten. In het programma Pak An Groen kun je het iedere dinsdag zien op TV.

Reageren? Stuur een mail naar [email protected]