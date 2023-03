Veenmoskussens moeten bodemdaling ongedaan maken: "Grootscheeps laten groeien"

In natuurgebied het Ilperveld groeit het veenmos nog in dikke kussens. Vroeger was dat plantje verantwoordelijk voor het ontstaan van grote delen van onze provincie. Het veen van het Vechtplassengebied en Waterland is er van gemaakt. Maar het Ilperveld biedt ook weilanden en bos. Het grootste natuurgebied van Landschap Noord-Holland is alleen per boot te ontdekken.

Op deze koude dag zit boswachter Bas Rijs diep weggedoken in zijn jas. Ons bootje schiet over het water. We zijn de enigen in deze polder, gelegen tussen Amsterdam en Purmerend. Het is nog winter als we voor Natuurlijk Noord-Holland het Ilperveld in gaan en de weilanden zijn stil. Op het water zijn wel veel eenden te zien en in de weilanden loeren ganzen naar ons. "Dat zijn Canadese ganzen", zegt Bas wijzend naar rechts. "Daarachter lopen nijlganzen, boven ons vliegen grauwe ganzen en in het weiland links zit het vol met brandganzen."

Het Ilperveld is een natuurgebied met weilanden en vooral heel veel water. - NH Nieuws/Stephan Roest

We leggen aan bij een bosje. "We hebben hier niet veel bomen omdat de weidevogels daar niet van houden. Die blijven honderden meters weg van bomen omdat hun vijanden, kraaien en buizerds, daar in leven. Maar hier zo aan de rand van het Ilperveld is het goed." De grond deint onder onze voeten en de bomen die door de harde wind heen en weer bewegen laten de grond schommelen. "Deze veenkussens zijn één grote spons. Zomers houden ze het water vast en dat is heel fijn voor veel planten en insecten. Binnenkort starten we hier een experiment om veenmos weer grootscheeps te laten groeien. Misschien dat we zo de bodemdaling van Noord-Holland kunnen helpen stoppen."

Dikke kussens veenmos in een berkenbosje in het Ilperveld - NH Nieuws/Stephan Roest