Beverwijkse snackbar moet gedwongen verhuizen na flinke huurverhoging

Hilda Laan en haar zoon Jeroen hebben de huur van hun snackbar in Beverwijk opgezegd. Dit vanwege de stijgende kosten en de nasleep van de coronaperiode. Hun zaak City Snacks op de Breestraat is hierdoor vanaf volgend jaar verleden tijd. "Het was een hele moeilijke keuze."

Dat het een geliefde plek is, blijkt uit de vele hartverwarmende reacties die ze gekregen hebben nadat het nieuws van de verhuizing bekend werd gemaakt op Facebook. "Dat doet je heel goed", zegt Jeroen. "Uit onverwachte hoeken kwam steun en deelden mensen hun ideeën. Het is een bekroning op ons werk hier."

Hilda startte 28 jaar geleden samen met haar man en zoon de snackbar aan de Breestraat. De tent is een begrip in Beverwijk. "Wij zijn een familiezaak en denken mee met de mensen." Dat doen de ondernemers bijvoorbeeld als er een jong kind in de zaak is. "Dan vragen we of we het frikandelletje even moeten snijden. Dan koelt het sneller af. Dat waarderen ze."

Ook Jeroen kan er met zijn verstand niet bij. Hij is erg boos. "De verhuurder is in de coronaperiode ons op haar manier tegemoet gekomen door niet te indexeren op dat moment. Nu vindt ze dat alles weer draait zoals het was." Toch vindt Jeroen dat de pandeigenaar moet weten dat dit niet het geval is. "Nu wil de eigenaar indexeren en rekent ze alles door, zelfs van voor covid. Ze wil zekerheid, maar hoeveel zekerheid wil je als je al 28 jaar een trouwe huurder hebt, die altijd netjes heeft betaald? Zelfs in de rotste periode, zoals tijdens corona."

Toch begrijpt hij wel dat er iets geïndexeerd moet worden. "Dat weten we allemaal, daar heb ik ook geen moeite mee. Maar alles gaat omhoog: energiekosten, personeelskosten, inkoop. Je wil voor iedereen toegankelijk blijven. Je wil niet je frietje naar 5,50 of 6 euro hebben."

Leegstand

Volgens Harry Visser, voorzitter van de winkeliersvereniging Beverwijk Centrum, is dit de eerste keer in de winkelstraat dat het zo mis gaat. "Op de Breestraat zijn er verhuurders die het wel opgelost hebben. Voorbeelden genoeg waar ze er wel op een goede manier uitgekomen zijn. Maar als de verhuurder het conform het huurcontract wilt regelen, dan heb je als huurder geen positie. Jammer dat dit zo gelopen is."

Op de Breestraat staan al meerdere panden leeg, dus Harry zit niet op te wachten op nog meer leegstand. "We doen ons best om al die panden bezet te krijgen en te houden. We hebben de coronaperiode best goed overleefd. En nu krijgen we dit. Nogmaals zal de verhuurder ongetwijfeld in zijn recht staan, maar wat heb je aan een leeg pand?" Om die reden zou Harry graag als bemiddelaar willen optreden.

Het luik voorgoed dicht

Hoe het nu verder moet met City Snacks, weet Jeroen ook even niet. "We zijn alles op een rijtje aan het zetten. We hebben net voor de corona alles opgeknapt, een nieuwe vloer gelegd, een nieuwe automatiek. Dat heeft ook aardig wat centjes gekost." Daarbij heeft de coronapandemie er ook flink ingehakt. Hierdoor is er voor de ondernemers weinig ruimte om ergens anders opnieuw te starten en alles opnieuw in te richten. "Het wordt nog een lastige periode."

Op 28 februari 2024 zal voor het laatst de rolluik worden dichtgedaan. "Dat is heel verdrietig, want je sluit levenswerk af, wat mijn ouders 30 jaar geleden begonnen zijn. Ze hebben echt wel iets neergezet hier in de straat. Heel verdrietig als het luik voorgoed dichtgaat", aldus Jeroen. Hilda is er wat nuchterder in. "Ik ben niet iemand die erg gehecht is aan dingen. Ik zeg ook: het zit niet in die tegeltjes, al die herinneringen. Toch zal ik wel een traantje laten als ik hier voor het laatst de deur dichtdoe."

De verhuurder is om een reactie gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd.