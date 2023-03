Vechten om plekje op Amstelveense basisschool voortaan zinloos

Amstelveense ouders van jonge kinderen opgelet: het heeft geen zin meer om jullie kleine zo vroeg mogelijk aan te melden bij een basisschool. 4-jarigen die hun schoolloopbaan vanaf het schooljaar 2024/2025 in Amstelveen starten, krijgen namelijk allemaal tegelijk een plekje.

Zo garanderen de grootste Amstelveense onderwijskoepels - OG Amstelland en Amstelwijs - dat 'alle kinderen onder gelijke omstandigheden gelijke kansen hebben op een school van voorkeur'.

Ouders die hun kind snel na de derde verjaardag inschrijven, zijn volgens het huidige systeem in het voordeel. Hoewel schoolbesturen het uitgangspunt hanteren dat kinderen uit de eigen wijk voorrang krijgen, zijn ouders vrij om hun kind op een school buiten hun wijk aan te melden. En omdat kinderen bij aanmelding direct worden ingeschreven, kan het gebeuren dat er op populaire scholen geen plek meer is voor kinderen die in de wijk waar de school staat wonen.

Voorrang op vier scholen

Om dat in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, krijgen kinderen onder het nieuwe beleid voorrang op de vier scholen die (op loopafstand) het dichtst bij hun woonadres liggen. Ouders mogen hun kind nog steeds op een school buiten de wijk aanmelden, maar omdat die school óók voorrang moet geven aan kinderen uit de wijk, is de kans kleiner dat er op die school plek is voor kinderen van buiten die wijk.

"Het grootste verschil tussen het oude en het nieuwe toelatingsbeleid is dat kinderen niet meer individueel op verschillende momenten worden ingeschreven, maar allemaal op hetzelfde moment", vertelt bestuurder Ineke van der Linden van Onderwijsgroep Amstelland.