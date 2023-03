Gassan schuldig aan oneerlijke handelspraktijk voor 'gedwongen' reparatie Rolex-horloge

De man ging naar de Amsterdamse juwelier, die tevens handelt in exclusieve horloges, om zijn schakelband te laten repareren. Volgens Gassan was de reparatie alleen mogelijk als zij ook het uurwerk van het horloge mochten reviseren.

Volgens Rolex kon 'vanwege de staat van het uurwerk' het horloge niet alleen worden afgeleverd met een gerepareerde band. Het merk zou daarom eisen hebben gesteld voor de reparaties aan hun horloges, om zo de exclusieve waarde te behouden. Het was volgens de fabrikant ook van belang om de reparatie uit te laten voeren bij een officiële Rolex-dealer.

'Zeer zwakke' positie

De rechtbank is van mening dat de eisen die Rolex stelt niet onderbouwd waren en dat daarom Gassan het bandje gewoon had kunnen repareren. De man werd echter 'gedwongen' tot de revisie van het horloge en belandde daarmee in een 'zeer zwakke' positie. De rechter stelde dat Gassan de man dus heeft misleid met de gestelde eisen van Rolex.

Volgens de rechter was er dus sprake van een oneerlijke handelspraktijk. Gassan moest daarom zowel de kosten van de reparatie van het bandje als die van de revisie van het uurwerk betalen, in totaal kwam dat neer op een bedrag van 1.573 euro.