Amstelveens restaurant in de nesten: broedende vogel houdt brandweer uren bezig

Een vogel heeft vanmiddag een hardnekkige schoorsteenbrand veroorzaakt in Amstelveen. Het dier was tot voor kort aan het broeden in de schoorsteen van brasserie Paardenburg aan de Amstelzijde. Geen ideale plek, want de aanwezigheid van de vogel en het nest bleek de oorzaak te zijn van het vuur. Doorgaans zijn zulke branden snel onder controle, maar bij deze had de brandweer de handen vol.