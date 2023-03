Brand Westwoud verwoest oefenruimte band The Mordants: "Alles is naar de knoppen"

Een brand in Westwoud heeft dinsdagmiddag een oude koelcel volledig verwoest. Hoewel de schade gelukkig beperkt bleef tot de koelcel, is het leed voor de band The Mordants groot. In de vaste repetitieruimte stonden namelijk alle instrumenten van de muzikanten.

Oefenruimte in vlammen op - Michiel Baas/NH Nieuws

Dinsdagmiddag iets na enen zag de buurman van eigenaar Hans Sjerps rook uit de schuur komen, waarin de koelzit zich bevindt. "Die zat op slot, omdat het de repetitieruimte van de band is. Gelukkig maar, want daarom kon hij niet open en doofde het vuur eigenlijk zichzelf. Anders was er zuurstof bij gekomen en was de schade waarschijnlijk veel groter geweest. Maar je schrikt je lam." De brandweer hoefde nauwelijks in actie te komen. De leden van de The Mordants waren zeer snel ter plaatse, omdat het hun repetitiemiddag was. De aanblik was triest. "Er is een hoop schade. Instrumenten, persoonlijke herinneringen en meubilair: alles is naar de knoppen. Een moment van verdriet. Dat komt wel even binnen", zegt basgitarist Fried Holtkamp. "Een flinke domper."

Een oude poster in de oefenruimte van The Mordants - NH Nieuws / Michiel Baas

The Mordants zijn in 1962 ontstaan en opgericht door bandleden Herman Peerdeman en Co Bruijns. In 1966 gingen de bandleden hun eigen weg, maar vanaf 1998 treedt de band weer regelmatig op. Op 16 april staat er bijvoorbeeld een optreden gepland in De Witte Valk in Zwaag. Of dat door kan gaan, is op dit moment onzeker.