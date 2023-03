Popmuzikante Lena Hessels droomt ervan om in het voorprogramma van Taylor Swift te staan

Lena Hessels is de dochter van Terrie Hessels, voorman van de avant-garde punkband The Ex uit Wormer. Lena groeide op met allerlei soorten muziek, behalve popmuziek. Verrassend is dat haar eerste plaat vol staat met mooie elektropopnummers. "Ik streef ernaar om een goed én catchy nummer te schrijven, en dat het dan een hit wordt."

In haar gezicht lijkt Lena erg op haar vader, met de kenmerkende brede lach. Daarnaast zegt Lena ook veel van haar vader geleerd te hebben. "Ik heb veel geleerd over vrijheid in muziek maken en hoe je met mensen om je heen omgaat. Je moet doen wat je wilt doen, als de intentie goed is."

Lena Hessels woont sinds kort in Amsterdam, maar ze groeide op in Wormer. In de voormalige directeurswoning van de Van Gelder Papierfabriek, die in de jaren 80 gekraakt werd door haar vader Terrie Hessels en zijn vrienden.

Haar eerste plaat, If Not Now, Then When Will It, Be All I Ever Wanted , wil Lena geen debuutalbum noemen. "Het is een verzameling van 3 EP's die ik in de coronaperiode gemaakt heb", vertelt ze. De muziek die Lena op dit moment maakt, klinkt alweer anders dan haar eerdere werk. "Toen ik ermee begon was ik 19. Inmiddels ben ik 22, dat is echt een periode dat er veel verandert."

Haar muziek wil ze wel graag omschrijven als popmuziek. Best opmerkelijk voor een meisje dat opgroeide in een omgeving waar alles behalve popmuziek te horen was. "Bij ons thuis werd van alles gespeeld: punk, jazz, wereldmuziek, maar geen popmuziek", vertelt Lena. Ze zong ook al sinds ze een klein meisje was.

"Mijn moeder vertelt altijd dat ik al zong voordat ik kon praten. Toen ik een jaar of 10 was ontdekte ik de popster Taylor Swift. Toen ik haar hoorde en zag dacht ik: jaaaaa, dat wil ik ook!" Haar plaat heeft ze nog niet aan Taylor Swift opgestuurd, maar met nieuw werk gaat ze dat misschien wel doen. In het voorprogramma van de superster staan lijkt haar fantastisch.