TikTok-verbod: moet Zaanse burgemeester binnenkort stoppen met filmpjes?

Mag burgemeester Jan Hamming van Zaanstad zijn TikTok-filmpjes blijven plaatsen? Daar buigen ambtenaren en woordvoerders van de gemeente Zaanstad zich de komende tijd over. Het rijk wil een verbod van TikTok op telefoons van rijksambtenaren. In Zaanstad waren er raadsleden die het account van de burgemeester ook liever zagen verdwijnen, maar dat is niet gebeurd.

Volgens een woordvoerder van Zaanstad komt de gemeente morgen met een beslissing over het account van Hamming. De app zou spionagegevoelig zijn, daarom wil staatssecretaris Van Huffelen het gebruik op telefoons van rijksambtenaren verbieden.

Jongeren informeren

In Zaanstad staat de app niet op de telefoon van de burgemeester, maar op die van een woordvoerder. De gemeente laat weten dat de app goed wordt bekeken door jongeren van Zaanstad. Op die manier kan de burgemeester hen over onderwerpen als het messenverbod informeren.

Raadslid Marianne de Boer van Democratisch Zaanstad had eerder samen met de CU een motie ingediend die het TikTok-account van de burgemeester moest stoppen, maar die werd verworpen door de raad. Ze is blij dat er nu een verbod zit aan te komen, maar het gaat haar nog niet ver genoeg. "Het is goed dat Chinees spyware verboden wordt op werktelefoons", laat ze weten.

Het gaat niet ver genoeg

Dat de app op de telefoon van een communicatiemedewerker staat, maakt voor haar niet uit "Als je werkt voor de overheid moet er een lijn gehanteerd worden. Ik zie niet in waarom het voor gemeenteambtenaren anders zou moeten zijn". De Boer zegt dat ze ook niet weet wat China met informatie uit Zaanstad zou moeten. "Je weet niet wat er met al die data kan gebeuren. Wij hebben allerlei persoonsgegevens van inwoners, dus better save than sorry."