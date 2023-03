Enkhuizen wil regels zonnepanelen voor beschermd stadsgezicht versoepelen

In Enkhuizer wijken, die vallen onder een beschermd stadsgezicht, zijn zonnepanelen aan de straatkant vaak niet toegestaan. Ze tasten het cultuurhistorische karakter aan. Daar komt snel verandering in. De gemeente wil - vanwege de energietransitie - ruimhartiger worden.

Zonnepanelen op daken in Enkhuizen - NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Zonnepanelen op een monumentaal pand: een verduurzamingsslag of verpest straatbeeld? Het is een vraag die al langere tijd speelt in de gemeente Enkhuizen. Steeds meer bewoners proberen vanwege de hoge energieprijzen hun woning te verduurzamen. Zo ook eigenaren van monumentale panden, maar zij stuiten vaak op weerstand van de gemeente die strenge eisen stelt. Ook de politiek bemoeit zich ermee. Volgens lokale fractie Enkhuizen Vooruit (EV) duurt het toestaan van zonnepanelen in de historische binnenstad veel te lang. Maar daar komt nu verandering in. Vorige week maakte het college bekend dat ze de beleidsregels gaan verruimen. "We willen kijken hoe we de binnenstad kunnen verduurzamen, met zo weinig mogelijk impact op het straatbeeld", aldus een woordvoerder tegen NH Nieuws. De gemeente wil, vanwege de energietransitie, ruimhartiger worden. "We krijgen steeds meer aanvragen voor zonnepanelen, die niet passen binnen het bestaande beleid." Als het om monumentale panden gaat, is er wel 'maatwerk en zorgvuldigheid' nodig. Tekst gaat verder.

De binnenstad is opgedeeld in zones - Gemeente Enkhuizen

Enkhuizen treedt in voetsporen van Medemblik en Hoorn In 2050 moeten alle gemeenten in Nederland klimaatneutraal zijn, zo is besloten in de Europese Klimaatwet. Een deel van de gemeenten heeft de ambitie om dit doel al eerder te behalen. Neem bijvoorbeeld de gemeente Hoorn. Die heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn en is vorig jaar een pilot gestart om ruimhartiger om te gaan met zonnepanelen op monumentale panden. Ook Medemblik maakt sinds 2021 een uitzondering. Bewoners kunnen bijdragen aan die overgang door op hun eigen daken zonne-energie op te wekken, maar dat is nog niet overal toegestaan.

Ook oud-burgemeester Jan Baas loopt er tegenaan, die in een monumentaal pand aan de Kuipersdijk woont. Hij is druk bezig met een grote verduurzamingsslag. Zo laat hij onlangs een warmtepomp plaatsen en heeft hij zijn woning geïsoleerd. Eén ding ontbreekt echter nog: zonnepanelen. Begin vorig jaar diende hij dan ook een vergunningsaanvraag in. Tot zijn grote verbazing wordt die afgewezen. Hij plaatst vraagtekens bij de keuze van de gemeente, want schuin tegenover hem mogen wel zonnepanelen in het zicht liggen - waar een nieuwbouwwijk uit de grond wordt gestampt. Onbegrijpelijk, vindt Jan. "Mijn buren krijgen ze wel, maar ik niet. Ik kan dat niet met elkaar rijmen - en dat terwijl we met z’n allen moeten verduurzamen." Er ligt een enorme uitdaging in het verschiet. Hij is dan ook blij dat er nu wel beweging is. "Ze willen het vergunningsvrij maken en de bureaucratie verminderen. Dat juich ik ook toe." Toch plaatst hij er een kanttekening bij. Hoewel de gemeente haar beleidsregels heeft verruimd, gelden er nog wel een aantal restricties. Zo mogen zonnepanelen slechts de helft van het dak beslaan en moet het 3 meter van de voorgevel afliggen. "Ik snap dat niet. Een dak ziet er volgens hen al snel lelijk uit. We hebben niet de luxe om zoiets te weigeren. Er ligt een enorme opgave op tafel om de CO2-uitstoot terug te dringen."