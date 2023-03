Koelvloeistof mogelijke oorzaak kattensterfte Enkhuizen

De katten uit Enkhuizen die in zeer korte tijd zijn overleden, zijn mogelijk vergiftigd door koelvloeistof. De katten kwamen suf, schuimbekkend en zonder eetlust thuis. De baasjes vermoeden dat het gaat om vergiftiging en durven hun kat in de Bomenbuurt niet meer buiten te laten. Dierenkliniek Enkhuizen kan niet met zekerheid zeggen dat de katten vergiftigd zijn, maar denkt dat de symptomen wellicht zijn veroorzaakt door koelvloeistof of antivries.

“Het is geen bijtende stof geweest”, vertelt een dierenarts van Dierenkliniek Enkhuizen, die twee van de vier katten heeft gezien. Zo waren er volgens de arts geen rode plekken te zien in de mond van de kat. “De katten hadden verhoogde nierwaardes, maar dit kan ook komen als een kat per ongeluk paracetamol binnenkrijgt”.

Volgens Nadja Sandkuhl, eigenaresse van een van de overleden katten, was er bij haar kat wel rode plekken in de mond zichtbaar, maar deze kat is niet onderzocht bij de praktijk in Enkhuizen.

Mogelijke oorzaak

De dierenarts uit Enkhuizen denkt, voor de katten die in hun praktijk zijn onderzocht, aan koelvloeistof als mogelijke oorzaak. De vloeistof heeft namelijk een zoete geur en smaak, wat aantrekkelijk kan zijn voor dieren. Als katten door gemorste koelvloeistof of antivries lopen en hun vacht en poten vervolgens schoonlikken, kunnen ze de giftige stof binnenkrijgen. Volgens de arts komen de symptomen, zoals braken en nierschade, overeen met de bijwerkingen van de koelvloeistof.

Nadja en haar buurvrouw hebben in de buurt gekeken of er ergens een auto koelvloeistof stond te lekken, maar dit bleek niet zo te zijn.

Groene aanslagverwijderaar

Vorig jaar zijn vijf katten in Hoogwoud ook mogelijk vergiftigd. Men vermoedde toen dat het kwam door een groene aanslagverwijderaar, een middel dat mensen gebruiken om de groene aanslag van tuintegels te halen. Dit middel bevat een stof genaamd didecyldimethylammonium chloride, dat schadelijk kan zijn voor dieren. Deze stof is onder andere te vinden in de groene aanslagreiniger van het merk Green Boots. Nadja heeft in de buurt rondgevraagd of iemand dit middel heeft gebruikt, maar dit bleek niet het geval te zijn.

Geen nieuwe dode katten De dierenarts uit Enkhuizen geeft aan dat de groene aanslagreiniger geen oorzaak geweest kan zijn, omdat de bijtende werking effect heeft op de slijmvliezen van de kat en dit niet zichtbaar was bij de twee katten die door hen zijn onderzocht.

Verder heeft de praktijk de afgelopen dagen geen nieuwe katten binnengekregen met dezelfde symptomen. Bekijk hier de videoreportage die we dit weekend maakte over de gestorven katten.

