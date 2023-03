De Peiling: ik shop liever in een winkel dan op internet

Wie denkt dat we steeds minder kopen in de ouderwetse winkelstraat en steeds méér via internet bestellen, heeft het mis. Voor het eerst daalt het aantal internetaankopen en gaan we weer vaker naar de fysieke winkel. Hoe zit dat bij jou? Winkel jij vooral achter je computer of gaat er niets boven die gouwe, ouwe winkelstraat?