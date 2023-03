'Abel' stopt met Taarten van Abel, samen met een oud-deelnemer uit Venhuizen blikken we terug

Ruim twintig jaar lang bakte De Jong samen met kinderen een taart. Dat gebeurde eerst in zijn bakkerij in De Pijp in Amsterdam, later bij de kinderen thuis. Het concept is eenvoudig en al die jaren onveranderd gebleven. Zo dronk Abel altijd graag 'koffie met een glaasje water', was het raadzame advies 'poederen, poederen, poederen' en vormde de door het kind handgeschreven brief de leidraad van de taart. Dat leidde naast mooie taartcreaties ook vaak tot bijzondere en open gesprekken tussen Abel en de kinderen.

Celeste (16) uit Assendelft benaderde Abel een paar jaar geleden per brief. "Ik wil je wel meer vertellen, maar alleen als ik oog in oog met je sta", schreef de toen 11-jarige. Wekelijks kreeg de kinderpresentator honderden brieven, toch wordt de brief van Celeste eruit gepikt. In de aflevering gaat het over haar afkomst, de scheiding van haar ouders, maar ook over diens toekomstdromen als kledingontwerper.

Beste praatprogramma van Nederland

In een persbericht bestempelt de VPRO het programma als 'één van de beste praatprogramma's' van de Nederlandse televisie, met een glansrol voor bakker Abel. Hij wordt geroemd vanwege zijn eenvoudige en concrete vragen en vanwege het feit hij zichzelf hierbij niet op de voorgrond plaatste. Zelf zegt hij daarover: "Ik heb veel bijzondere ontmoetingen gehad en mooie gesprekken mogen voeren. Nu heb ik zin om nieuwe dingen te doen."

Ook Celeste heeft goede herinneringen overgehouden aan haar deelname en Abel. Hoewel ze zich niet veel meer kan herinneren, memoreert ze wel dat ze Siemon een 'gewone normale man' vond. De impact van haar deelname bleek achteraf groot. "Een jaar na de uitzending werd ik nog steeds op straat herkend."

Dat Celeste opviel met haar duidelijke toekomstdromen als kledingontwerper, bleef ook voor zanger Douwe Bob niet onopgemerkt. Celeste: "Op een dag kwam mijn moeder naar mij toe en vertelde ze dat ik in een clip van Douwe Bob mocht spelen."