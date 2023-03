Ze zijn niet van echt te onderscheiden: eetbare bloemen van Westzaanse Iman weer in de prijzen

Ruim een maand had Iman Eloise nodig om haar windende bloemstuk te maken voor de wedstrijd op de 'Bake en Cake' beurs in Dortmund. In haar categorie was de opdracht om tropische bloemen te maken met open knoppen en balderen. “De meeste tijd zit in het bestuderen van de bloem. De suikerbloem moet niet te onderscheiden zijn van de echte."

Topsporter in de taartwereld

De beoordeling is volgens haar dan ook super streng. "Ze kijken heel precies en zelfs met lampjes. De echte bloem houdt de jury erbij tijdens het beoordelen om te kijken of je het wel helemaal correct hebt nagemaakt." Zeer vereerd is de kunstenares dan ook dat ze zilver mee naar huis mag nemen. "Het is niet zo maar iets wat iedereen kan. Hier stond de top, het is heel mooi als je zo hard hebt gewerkt aan iets dat je ervoor wordt beloond. Ik ben nu een soort topsporter in de taartwereld."

Tekst gaat verder onder foto.