Volendammers moeten heel weekend omrijden, N247 gaat dicht

De noodbrug bij het nieuwe gemaal in Monnickendam wordt verwijderd. Hierdoor is de N247 tussen Monnickendam en Volendam van vrijdagavond tot maandagochtend afgesloten. Voor voetgangers en (brom)fietsers, vaart er een gratis veerpont tijdens de werkzaamheden. Anderhalf jaar lang lag er een tijdelijke brug en die wordt nu vervangen door een vaste weg.

De afgelopen jaren is er onder de weg een enorm gat gegraven om het oude gemaal te vervangen. Het nieuwe gemaal is inmiddels geplaatst en het gat is nu volledig opgevuld met zand.

"Het zand ligt nu tegen de onderkant van de tijdelijke brug", zegt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap Holland noorderkwartier (HHNK). Dit weekend wordt de brug verwijderd en komt er asfalt over de weg. "Dat moet in een weekend kunnen gebeuren", aldus de woordvoerder.

Het nieuwe gemaal moet wateroverlast in de polders ten noorden van Amsterdam tegengaan: "Het klimaat verandert. We krijgen in de toekomst vaker te maken met extreem weer, zoals zware clusterbuien, hogere temperaturen en perioden van droogte", laat het HHNK weten.

De weg wordt deze vrijdag om 19.00 uur afgesloten. Maandag om 06.00 uur moet iedereen over het nieuwe asfalt kunnen rijden.