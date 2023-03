Nieuw onderkomen voor illegale huurder Sergej uit Schellinkhout: "Tot rust komen en dan weer verder"

Na een faillissement en een scheiding was de oud-horecaondernemer blij dat hij anderhalf jaar geleden onderdak kreeg aangeboden en zijn intrek kon nemen in een ruimte die was omgebouwd tot ruim appartement aan de Dorpsweg. Op die manier kon hij zijn zoon Kye blijven ontvangen, die de andere helft van de week bij zijn moeder in Schellinkhout woont. Dat het illegaal was, nam hij op de koop toe. "Hij is mijn drijfveer", vertelde Sergej eerder al aan NH Nieuws.

Een diepe zucht aan de andere kant van de lijn. "Aan de ene kant ben ik blij dat ik eindelijk iets heb gevonden. Ook al is het eigenlijk te duur voor mij. Maar ja, wat moet je dan? Het alternatief was van bank naar bank, bij vrienden. Maar dan zou ik mijn zoon niet of nauwelijks kunnen zien. Daar moet ik niet aan denken."

Een moeizame zoektocht naar een nieuw onderkomen volgde. Het werd vooral een proces waarbij hij op zichzelf was aangewezen. "Qua hulp van gemeente of overheid heb je als oud-ondernemer weinig te verwachten. 'Schrijf je maar in voor een huurhuis', zeiden ze. Dat heb ik al lang al gedaan, maar ben nog lang niet aan de beurt. Dat kan nog wel 10 jaar duren. Je moet het zelf maar zien op te lossen en dat is wat ik doe. De enige hulp die ik krijg, is van vrienden. Niet vanuit de gemeente of overheid."

Particulier huren

Na een eerder artikel bij NH Nieuws kwamen er wel wat opties voorbij, bijvoorbeeld een chalet in Ursem of bij recreatiegebied De Hulk. "Maar dat was ook al niet echt goedkoop en daar kon ik mijn spullen niet mee naartoe nemen." Uiteindelijk vond hij een appartement aan de Dubbele Buurt in Hoorn, waar hij particulier gaat huren.

Per 1 april is dat zijn nieuwe thuis. "Deze hele toestand heeft veel stress veroorzaakt. Je bent alleen maar aan het bellen en op websites aan het kijken. Normaal ben ik wel creatief genoeg om zaken op te lossen, maar ik liep nu alleen maar tegen muren op. Hopelijk kan ik eerst even tot rust komen en dan weer vooruit kijken. Want ik zal er wel wat klusjes bij moeten nemen, om de huur te kunnen betalen."