Amsterdamse brandweer breekt verkeerde voordeur open, maar vergoedt schade niet

De brandweer heeft zo'n twee weken geleden vanwege een noodgeval de deur van een woning aan de Van Gentstraat in Amsterdam-West opengebroken, alleen bleek het om de voordeur van de overbuurman te gaan. Sindsdien probeert bewoner Michal Karczemski de schade aan zijn voordeur vergoed te krijgen, maar geeft de brandweer niet thuis.

De hulpdiensten waren opgeroepen voor een medisch noodgeval bij een overbuurman van Karczemski, maar door een misverstand stonden zij bij hem voor de deur. Op dat moment was Karczemski een wandeling maken in het Westerpark, en was hij dus niet thuis.

Verkeerde voordeur

De hulpdiensten besloten daarop de voordeur van Karczemski te forceren, met grote schade aan de voordeur tot gevolg. Pas daarna werd duidelijk dat ze aan het verkeerde adres waren. Sindsdien probeert Karczemski de schade vergoed te krijgen.

"De politie zegt dat de brandweer verantwoordelijk is. De brandweer zegt dat ik moet aankloppen bij de Vereniging van Eigenaren (VvE), omdat ik een koopwoning heb. De VvE zegt weer dat ik bij de brandweer moet zijn", aldus Karczemski. "Uiteindelijk gaf de brandweer toe dat het hun fout was, maar dat ze de schade niet gaan vergoeden."

Brandweer vergoedt schade niet

De brandweer laat weten dat de schade voor rekening van de eigenaar van de woning is en dat zij dit niet voor Karczemski kunnen oplossen. "In ons werk telt elke seconde, zeker bij een reanimatie. Als hulpverlenende organisaties (brandweer, ambulance en politie) doen we er 24/7 alles aan om zo snel mogelijk hulp te verlenen, met de beschikbare informatie die wij hebben."

Met de overbuurman waarvoor de hulpdiensten kwamen gaat het volgens Karczemski inmiddels goed. Die voordeur bleef onaangeraakt, omdat een buurvrouw de deur voor de hulpdiensten wist te openen.