Voormalige afvalbult in Julianapark roept vragen op: "Wat zit er in de grond?"

Liberaal Hoorn wil weten hoe het zit met de voormalig vuilstortplaats in het Julianapark in Hoorn, nu de vuilstort in Westwoud al tijden in opspraak is. Fractievoorzitter Chris de Meij wil onder meer weten hoe 'de bult' destijds gesaneerd is, of bekend is welke stoffen er in de grond zitten en waarom er in 2009 grond bij gestort moest worden.

NH Nieuws / Chantal Bos

Na onderzoek werd bij de vuilstort in Westwoud een verhoogde concentratie chemische stoffen (PFAS) gevonden. Daarom wordt er nu een vervolgonderzoek naar de kankerverwekkende stof gedaan. Ook wil de gemeenteraad van Drechterland een apart onderzoek, omdat er twijfels zijn over de onafhankelijkheid. 'Hoe zit het nu met de voormalige vuilstortplaats in het Julianapark aan de Nieuwe Wal?', vraagt Liberaal Hoorn zich dan ook af. Op last van de Milieudienst Westfriesland moest de vuilberg in 2009 worden opgehoogd, haalt de partij aan. De laag grond die de heuvel bedekte, was toen geslonken. "Dat gebeurde destijds natuurlijk niet voor niks."

Voorheen had elke gemeente nog een eigen vuilstortplaats, tot de oprichting van het Centraal Afvalverwerkingsbedrijf Westfriesland (CAW). Toen de belt in Hoorn niet meer gebruikt werd, werd er een laag grond overheen aangebracht. Bij Liberaal Hoorn zijn er verhalen bekend: dat het afval dat bij het opruimen van de berg vrijkwam, gebruikt is voor de fundering van de naastgelegen wijk Venenlaankwartier. Tuinen zouden daardoor ongeschikt zijn om groenten in te verbouwen. Door de opgelaaide discussie rondom de stort in Westwoud, wil de partij weten of het bekend is welke stoffen er in de grond zitten in het Julianapark en wat dit betekent voor de gezondheid van mens en dier. En of daar onderzoek naar gedaan is sinds het bijstorten van de grond in 2009. Zo niet, dan roepen ze op om daar nu alsnog onderzoek naar te doen.

