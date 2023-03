Westzaanse bakker Lex krijgt bakkersallergie en zet daarom noodgedwongen zijn bakkerij te koop

Lex Brakenhoff is de derde generatie bakker in zijn familie, maar moet nu noodgedwongen het zorgvuldige opgebouwde bedrijf in Westzaan verkopen. Zijn beide ouders raakten in korte tijd arbeidsongeschikt en tot overmaat van ramp heeft hij nu zelf gezondheidsproblemen. Ook de gestegen energieprijzen en inflatie maken het lastig nog een boterham te verdienen.

Bakker Lex met zijn vader - Privéfoto

"Hoe begin je een bericht dat je liever niet wil schrijven. Hoe verwoord je wat je zeggen moet, terwijl je weet dat er geen zin bestaat die in de buurt van je gevoel zal komen", begint Lex het bericht op Facebook waarin hij aankondigt te stoppen. Veertien jaar geleden werd hij mede-eigenaar van de bakkerij van zijn vader en ging voortvarend van start. Al na twee jaar kreeg de bakkerij drie sterren; het hoogst haalbare in de sector, schrijft Lex. Maar daarna volgen meerdere tegenslagen. Eerst raakt zijn vader Aad arbeidsongeschikt: "En net toen we hier een weg in vonden en voor het eerst weer een succesvol jaar draaiden, kreeg mijn moeder een ernstig ongeluk met de koets, en moesten we opnieuw zien op te krabbelen."

"Ik kon niet langer in de bakkerij staan. Weg droom" Bakker Lex

Twee jaar geleden kreeg hij opnieuw slecht nieuws te verwerken: "Ik werd gediagnosticeerd met een heftige bakkersallergie, waardoor ik zelf niet langer in de productie kon staan. Weg droom." De ziekte is volgens Lex niet erg bekend, maar toch een beroepsziekte nummer een: "Sommigen hebben een allergie door de stoffen in bijvoorbeeld bloem, anderen krijgen het op de longen en dan heb je bakkersastma zoals ik", legt hij uit op NH Radio. Glutenvrije bakkerij Opnieuw zoekt de bakker naar een manier om zijn vak uit te oefenen, en hervindt zichzelf in Westzaan: "Daar begon ik een kleine glutenvrije bakkerij met grondstoffen waar ik niet allergisch voor ben." Eind vorig jaar bleek dat de longen van Lex zo beschadigd zijn, dat hij ook in de kleinschaligere bakkerij problemen houdt: "En daarmee dus ook de droom in Westzaan nu moet worden losgelaten. Een moeilijk besluit, maar beter voor de gezondheid." Hij zit momenteel in het proces afgekeurd te worden, en hoopt een andere eigenaar te vinden voor zijn zaak: "We zoeken iemand die enorme passie heeft voor het bakkersvak. Het liefst zeven dagen per week, want elke dag verdient een lekker broodje", besluit hij.