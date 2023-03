Haarlemse horrorflat niet bedwantsenvrij: 'Nog niet effectief bestreden' blijkt uit schouw

De 'horrorflat' aan de Zijlweg 245 in Haarlem kan haar slechte imago nog niet van zich afschudden. Uit een schouw van de gemeente met de eigenaar en de verhuurder blijkt dat de bedwantsen nog niet allemaal weg zijn en er ook nog wel het één en ander verbeterd kan worden in en om het gebouw waar studenten en arbeidsmigranten wonen.

Dat constateerde voormalig bewoner Ruben begin dit jaar ook al, toen hij een verslaggever van NH Nieuws meenam op bezoek bij een paar vrienden die er nog wel wonen. Zo was een raam in het koepeldak nog kapot, sliepen zwervers in de kapotte lift en vermoedden de bewoners dat er op een paar locaties nog bedwantsen waren. Iets waar Ruben al lopend door het pand van gruwelde, uit angst dat hij weer onder de bulten zou komen te zitten. Met 34 rode bulten over zijn hele lichaam, was hij één van de vluchtende studenten tijdens de 'exodus'.

Studenten vluchtten vorige zomer massaal uit de flat na het uitbreken van een bedwantsenplaag. Al eerder hadden ze bij de gemeente aangekaart dat de flat smerig was, veel lekkages kenden, er slechte communicatie met de verhuurder was, het afval niet goed werd afgevoerd en de post vaak zoek raakte. Ook de brandveiligheid zou niet in orde zijn.

De bedwantsen kunnen volgens de verhuurder niet in één keer verdreven worden. Dat heeft hij aan vertegenwoordigers van de gemeente tijdens de schouw laten weten. Ook werd geconstateerd dat het afval nog niet goed opgeruimd wordt, er te weinig fietsenstallingen zijn en een paar bomen op het terrein aandacht nodig hebben. En er moet in meerdere talen gecommuniceerd worden in verband met de vele nationaliteiten onder de arbeidsmigranten die er wonen.

Wet Goed Verhuurderschap

De gemeente heeft tot nu toe eigenlijk helemaal geen juridische zeggenschap over het reilen en zeilen in de flat 'Zijlweg 245'. Daarvoor is de introductie van de Wet Goed Verhuurderschap van belang, liet burgemeester Jos Wienen al weten tijdens politieke vragen over de woonsituatie in de flat. Die wet is pas geleden door de Tweede Kamer aangenomen. Bijna unaniem op drie kamerleden van de Groep Van Haga na. In die wet is ook vastgelegd dat een gemeente onder voorwaarden het beheer van een woning kan overnemen.

"We zijn nu aan het bekijken of dat aanknopingspunten biedt om beter te handhaven", laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten. Wel is al een afspraak gemaakt voor weer een schouw over twee maanden, om de 'vinger aan de pols' te houden.

"Ik vind het belangrijk dat huurders goed en prettig wonen. Dat is hun recht", laat wethouder Floor Roduner van Wonen weten. Hij houdt na het bezoek aan de flat op 7 maart wel goede hoop dat de situatie verbeterd wordt.