Wens in vervulling: dementerende Wim speelt op drumstel met eigen band

Via de Vrijwilligerscentrale van Huizen werden Wim Weitgraven en Ruud Verspiek maatjes van elkaar. Muzikaal zijn de heren zeker: samen zitten ze onder andere in een klein koor en Wim is vroeger zelfs drummer geweest. Het is wel al vijftig jaar geleden dat Wim voor het laatst achter een drumstel zat.

De wens van de heren was dus duidelijk: "We willen graag een muziekgroepje oprichten, waarbij Wim zijn oude hobby, het drummen, weer kan oppakken", vertelt Ruud. Wim achter het drumstel en Ruud als een soort manager die af en toe meezingt.

Repetitie met muzikanten

En nu is het eindelijk zover. Een aantal enthousiastelingen heeft zich aangemeld, maar er is nog altijd ruimte voor instrumentalisten en extra zangers. "Een Europese tour zit er niet in, maar een Gooise tour langs de buurt- en verpleeghuizen wel", zegt Ruud.

Een naam voor de band is er nog niet. "Daar moeten we nog even over dubben", vindt Ruud. "Maar we kunnen de band ook gewoon Bende noemen. Dan ben je er ook", stelt Wim grappend voor.