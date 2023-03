Amsterdamse wijk staat stil bij slachtoffers aardbeving: "Verdriet wordt kleiner als je het deelt"

Na de stoet volgde de start van tien dagen 'Wij zijn in rouw' in het Glazen Huis, onder andere georganiseerd door Fatima Zohra van de stichting 'Wij zijn Plein '40-'45: "Er zijn mensen die in stilte rouwen en niet zo snel met hun verdriet naar buiten treden. Het Glazen Huis is ook een manier voor mensen om te laten zien dat rouwen mag", aldus Zohra.

In het huis kunnen mensen een kaarsje aansteken, een brief schrijven of met elkaar in gesprek gaan. De organisatoren willen vooral dat mensen hun verdriet niet in hun eentje hoeven te dragen.

Getroffen familieleden

Verschillende aanwezigen hebben zelf familieleden die getroffen zijn door de aardbeving. Zij hopen hier vooral een luisterend oor te vinden.

"Het maakt niet uit of je uit Syrië of uit Turkije komt, het leed van de mens is hetzelfde. Verdriet wordt navenant kleiner als je het met elkaar deelt, dus daarom zijn wij hier", aldus een van de aanwezigen, wiens schoonzus en nichtje zijn getroffen. Ze maken het naar omstandigheden goed.

Het Glazen Huis is de komende tien dagen nog te bezoeken.