AFAS Live in oktober het podium voor de World Padel Tour

De World Padel Tour komt in oktober van dit jaar weer naar de stad. Het toernooi waar de beste padelspelers van de wereld strijden om de winst gaat worden gehouden in de AFAS Live. Afgelopen september stond de top van de padelwereld al in de Centrale Markthal in West tegenover elkaar, dat toernooi werd uiteindelijk het best bezochte evenement van de WPT.

Er kwamen zo'n 20.000 bezoekers op het toernooi af en daarmee was het de grootste op de internationale kalender. Voor de organisatie een reden om de capaciteit te vergroten voor de tweede editie. "We schalen op naar de AFAS Live, waar we het evenement nog professioneler kunnen neerzetten en de maximale capaciteit opschroeven tot meer dan 25.000 bezoekers", reageert toernooidirecteur John van Lottum.

Padel is één van de snelst groeiende sporten in de wereld. In Nederland beoefenen ongeveer een kwart miljoen mensen de sport. Van Lottum verwacht dan ook dat het toernooi opnieuw een succes gaat worden. "Gezien de grote belangstelling in 2022 en de alsmaar groeiende populariteit van padel in Nederland, verwacht ik een nagenoeg uitverkocht huis en sowieso een geweldige sfeer."

Kwalificaties

Het toernooi vindt plaats van 11 tot en met 15 oktober en kent als deelnemers de beste padelspelers van de wereld. Ook kunnen Nederlandse spelers zich plaatsen voor het toernooi. Zij kunnen een wildcard verdienen om mee te doen of zich plaatsen voor het hoofdtoernooi via de kwalificaties die tussen 7 en 10 oktober worden afgewerkt.

Afgelopen september was AT5 bij de eerste editie van de WPT in de Centrale Markthal: