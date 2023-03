Overleden persoon aangetroffen in woning aan Erfgooiersdreef in Blaricum

Maandagavond is in een woning aan de Erfgooiersdreef in Blaricum een overleden persoon aangetroffen. De politie en Forensische Opsporing doen op dit moment onderzoek in de woning.

Inter Visual Studio

Een woordvoerder van de politie laat weten: "In een woning hebben wij een overleden persoon aangetroffen en daar doen we op dit moment onderzoek naar." De politie houdt daarbij op dit moment rekening met alle scenario's, en kan in het kader daarvan op dit moment niet meer zeggen.