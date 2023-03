Documentaire over populaire zanger Antoon volgende maand in bioscopen te zien

De documentaire Antoon - Engel, over de populaire zanger en producer Antoon, wordt op 21 en 23 april in zo'n 80 Nederlandse bioscopen uitgezonden. De film is geproduceerd door de vader en manager van de zanger, Justus Verkerk uit Midwoud.

Een jonge fan neemt een selfie met Antoon - Snertpop

Antoon - echte naam Valentijn Verkerk - groeide op in het West-Friese dorp en woont inmiddels in Amsterdam. Hij werd de afgelopen drie jaar gevolgd door producent FCCE. In die periode brak hij door met grote hits als Hyperventilatie, Vluchtstrook en Hallo. Hij stond afgelopen december twee keer in een uitverkochte Ziggo Dome én was de meest gestreamde artiest op Spotify van 2022.

Lees ook Zanger Antoon dankzij helikoptervlucht toch op podium voor uitzinnige fans

Afgelopen maand won hij nog een Edison en werd hij bij de Top 40 Awards uitgeroepen tot Beste Artiest. Vorig jaar trad hij ook op tijdens Snertpop, in zijn 'eigen' Midwoud. Omdat er op die dag nog twee shows op de agenda stonden, verkaste hij per helikopter van optreden naar optreden. Tekst gaat door onder de video.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De trailer van de film is inmiddels online gezet. De documentaire bevat niet eerder vertoonde beelden van Antoons jeugd en laten zijn eerste muzikale stappen zien. Ook komen familieleden en artiesten als Big2 en Ronnie Flex aan het woord. De film Antoon - Engel is alleen op 21 en 23 april in de bioscopen te zien.