'Amsterdams kledingmerk Scotch & Soda vraagt faillissement aan'

Het Amsterdamse kledingmerk werd in 1985 opgericht en heeft nog altijd het hoofdkantoor en andere belangrijke bedrijfsonderdelen, zoals de studio waar de kleding wordt ontworpen, in de stad. In 2011 werd het bedrijf overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Sun Capital. In Nederland werken ongeveer 800 mensen voor Scotch & Soda.

Volgens het FD is de curator op zoek naar een bedrijf dat het kledingmerk wil overnemen en een doorstart wil maken. Nederland kent 32 vestigingen van Scotch & Soda, die blijven voorlopig gewoon nog open. De ruim tweehonderd winkels in het buitenland vallen buiten het faillissement.