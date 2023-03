Beslissende week voor Young Art Festival: erop of eronder?

Uiterlijk 25 maart hadden er 750 passe-partouts (weekendtickets) verkocht moeten zijn in de voorverkoop, maar hier is tot nu toe maar iets meer dan de helft van gerealiseerd. "We hebben onszelf een hoog doel gesteld", vertelt Stella van Lieshout, artistiek leider van het festival en al jaren verbonden aan het festival. "Normaal gesproken gaan we gewoon al tijdens de voorverkoop aan het werk en namen we dat risico. Maar vanwege twee jaar corona en de stijgende inflatie kunnen we dat risico niet meer nemen." Vorig jaar viel de opkomst ook al tegen en hebben ze niet zo goed gedraaid als gehoopt.

Plek waar je jezelf mag zijn

Al vanaf 2004 is het festival een begrip in Beverwijk. En mocht het festival nu toch sneuvelen, dan is dat wel een aderlating, vindt Stella. "Dit festival is geboren uit de behoefte om voor jonge makers een plek te hebben waar ze zich kunnen laten zien. Er was in Beverwijk niks voor jonge kunstenaars en muzikanten. Daaruit is het Young Art Circus voortgekomen in 2004."

Aan de allereerste editie in 2004 heeft ze zelf nog meegedaan. "Er waren een aantal weken van tevoren workshops. Daar heb ik mijn eigen cabarettekst geschreven en op een klein houten podium rondom een kastanjeboom opgevoerd. Het ging mij niet eens om op een podium te mogen staan en iets van jezelf te mogen presenteren. Het was een plek waar ik mezelf kon zijn."

Rare situatie

Nu het doel van 750 verkochte passe-partouts niet gehaald is, maakt ze zich wel ernstige zorgen. "Wij hebben alle vertrouwen dat we een mooi programma kunnen maken. Maar wij kunnen niet zomaar 20.000 euro investeren in de line-up. Dat maakt het een rare situatie. We willen eerst zien of er nog voldoende animo voor is."