Nabestaanden Casper Verheijen lopen woest rechtszaal uit na vrijspraak verdachten

Het is ruim een jaar geleden dat Casper Verheijen uit Nijmegen wordt doodgestoken: hij is half januari klaar met zijn werkdag in de buurt van het Osdorpplein. Bij een populaire coffeeshop aan de Sloterplas spreken drie minderjarige jongens hem aan. Wat er op dat moment precies wordt gezegd is onduidelijk, maar duidelijk is wel dat het snel op vechten uitloopt.

Maar de rechtbank heeft op basis van verschillende getuigenverklaringen, het verhaal van de verdachten én de collega's van Verheijen vastgesteld hoe de middag verder verliep. De rechtbank verdeelt de gebeurtenissen in twee fases.

Kopstootbeweging

Te beginnen bij het moment dat Verheijen een kopstootbeweging maakt en twee verdachten vastpakt. Terwijl hij zijn collega's roept, komen zij los uit zijn greep. Verschillende getuigen hebben het over een vechtpartij tussen de zes personen. "Daaruit ontstond een situatie waarbij één van de minderjarige jongens op de grond lag, terwijl hij door Casper tegen zijn hoofd werd geslagen en door een collega werd getrapt. Op dat moment moet de jongen hebben gestoken", aldus de rechter vanmiddag.

De drie jongens die betrokken waren bij de vechtpartij en het fatale steekincident zijn maandag begin van de middag dus vrijgesproken. Volgens de rechtbank handelde de hoofdverdachte uit noodweer omdat Verheijen zelf ook fors geweld gebruikte.

'Godverdomme'

De rechtbank benadrukt wel dat het dragen van een mes niet goed te praten is: "Het dragen van messen door met name jongeren is een groot maatschappelijk probleem. Dat het gevaarlijk was dat hij een mes bij zich had, staat een beroep op noodweer echter niet in de weg."

Nabestaanden van Casper reageerden woedend op de beslissing van de rechtbank. "Godverdomme", klinkt het terwijl iemand de rechtszaal verlaat. Ook zijn vader slaat op tafel en verlaat de rechtbank vol emotie.

Tegen de 16-jarige hoofdverdachte eiste het OM eerder 360 dagen jeugddetentie. Tegen zijn medeverdachten werden taakstraffen van 80 en 120 uur geëist. Het Openbaar Ministerie laat weten het vonnis te gaan bestuderen, maar kan nog niks zeggen over een eventueel hoger beroep.