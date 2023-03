Fanclub Forzaan kan geluk niet op: mannen én vrouwen ZV De Zaan winnen de beker

Zowel de mannen als de vrouwen van ZV De Zaan pakten gisteren de waterpolo-beker. Trainer van de mannen, Andreas Miralis, zijn boodschap is duidelijk: "Wij willen dit jaar drie prijzen pakken. Eerder wonnen wij de Supercup. Nu de beker, maar het grote doel is het landskampioenschap."

Ook bij de vrouwen gaan ze vol voor het kampioenschap. "Ik denk dat wij en GZC DONK het gaan uitmaken. Wij gaan er in ieder geval 100% procent voor", aldus trainer Mick van den Bree.

"Jammer dat wij geen fakkels mee het zwembad in mochten nemen"

Forzaan

Sven Joustra richtte een aantal jaren geleden fanclub Forzaan op. "Mijn zusje Kitty-Lynn is gaan waterpoloën, maar ik had het talent gewoon niet. Ik vind het leuk om de boel op te zwepen en wat meer sfeer te krijgen. Jammer dat wij geen fakkels mee het zwembad in mochten nemen", vertelt Sven Joustra lachend.