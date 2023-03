Almere komt met drie locaties voor zeshonderd tijdelijke woningen

Op drie verschillende plekken in Almere kunnen op korte termijn in totaal zeshonderd tijdelijke woningen worden gebouwd. Met dat voorstel komt het college van B en W.

De plannen voor de zeshonderd tijdelijke woningen komen bovenop al bestaande plannen voor vierhonderd flexwoningen. Op ieder van de drie locaties is dan ruimte voor tweehonderd woningen. De kleine appartementen zullen naar verwachting zo'n 15 jaar blijven staan, waarna ze weer worden afgebroken.

Woningzoekende

Het gaat om simpele huizen die bedoeld zijn voor iedereen die op Woningnet staat ingeschreven als woningzoekende. Qua uiterlijk en ontwerp wordt door de gemeente Almere de vergelijking gemaakt met de woonprojecten 'Wonen bij Lars' en 'Wonen bij Lily' in Lelystad.

De gemeente Almere heeft voor de zoektocht naar geschikte locaties in eerste instantie een lijst met 26 plekken opgesteld. Die is vervolgens teruggebracht naar acht stuks, waarvan drie nu de duidelijke voorkeur hebben.

Rioolstelsel

Het college van B en W heeft bij het kiezen van de drie voorkeurslocaties gekeken naar verschillende criteria. Denk hierbij aan afstand tot belangrijke voorzieningen (openbaar vervoer, onderwijs, huisarts), het belang van de locatie voor toekomstige stedelijke ontwikkelingen en het voorkomen van overbelasting van het aanwezige rioolstelstel.

De drie locaties worden binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. Die zal uiteindelijk beslissen of de woningen ook daadwerkelijk gebouwd mogen worden. De kans is ook aanwezig dat de gemeenteraad alsnog één of meerdere alternatieven aanwijst voor de woningbouw.