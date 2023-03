Ondanks druilerig lente begin, opbouw strandhuisjes in volle gang

Als je naar buiten kijkt, zou je het niet zeggen: maar vanavond staat de zon recht boven de aarde en begint de lente astronomisch gezien officieel. Ondanks het slechte weer wordt er op het strand hard gewerkt aan de opbouw van de honderden strandhuisjes. Zo zijn er in Wijk aan Zee al driehonderd van de in totaal zeshonderd huisjes neergezet. Vandaag treffen we een enkele fanatiekeling die de regen trotseert om het voor elkaar te hebben als de zon gaat schijnen.