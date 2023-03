Scouting Wiawaha Beverwijk zoekt naarstig naar nieuwe leiding

Bij scoutingroep Wiawaha Beverwijk is de nood hoog: er zijn niet genoeg vrouwen om leiding te geven aan de verschillende groepen van de meisjesscouting. "We moeten nu kijken of we groepen moeten samenvoegen of zelfs opkomsten moeten laten vervallen. In het ergste geval moeten we opkomsten organiseren samen met onze buren, terwijl dat een jongens scoutinggroep is. Daar ben ik geen voorstander van", zegt Gytha Funke, voorzitter van Wiawaha Beverwijk.

De scoutinggroep heeft sinds kort te maken met het tekort aan leiding. "Sinds een maand of drie merken we dat een deel van het huidige leidingteam een leeftijd krijgt waarop de prioriteiten verschuiven. Ze krijgen een serieuze baan of zijn afgestudeerd. Ook stromen er minder jonge scouts door als leiding." Een andere factor is het gemis van een Explorers-groep bij Wiawaha Beverwijk. "Als de meiden bij ons de leeftijd bereiken voor de Explorers-groep, dat is vanaf 15 jaar, gaan ze naar een andere vereniging omdat wij die groep niet hebben. Daardoor verliezen we de leiding van de toekomst uit het oog", zegt Gytha. Bekijk hier de oproep die scouting Wiawaha Beverwijk heeft gemaakt om nieuwe leiding te werven:

Oproep van Scouting Wiawaha Beverwijk om nieuwe leiding te vinden - NH Nieuws

Los van bovenstaande video heeft de vereniging nog veel meer gedaan om nieuw leiderstalent op te sporen. "We hebben oproepen op social media gedaan, geflyerd, we hebben bij het Nova College aangegeven op zoek te zijn. Ook bij onze buren, een andere vereniging, speelt dit probleem. Het speelt niet alleen bij ons, maar bij de hele scouting." Betekenisvol Gytha vertelt met passie over haar vrijwilligerswerk bij de scouting en hoopt jonge vrouwen te enthousiasmeren voor het helpen bij de scouting. "Het biedt een betekenisvolle en leuke besteding van je zaterdagmiddag. We kijken naar wat iemand kan en proberen hun talenten te benutten en verder uit te bouwen. Er is heel veel ruimte voor eigen inbreng en je helpt jonge meisjes om zich te ontwikkelen. We zijn dus echt op zoek naar enthousiaste meisjes van tussen de 15 en 25 jaar." Gytha gaat stoppen als voorzitter van de vereniging. Daarmee is haar functie nu ook vrij. "Het gaat me aan het hart. Ik ben nu drie jaar voorzitter en heb ons dus door de coronacrisis heen gesleept. Nu het net weer een beetje normaal begint te draaien moet ik deze keuze maken, omdat ik een opleiding ga volgen naast mijn werk en gezin."