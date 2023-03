'Lekker stukje fietsen' loopt op rolletjes: stichting wil ook rolstoelfiets op Wieringen

Er komt een tweede standplaats voor een Meer-Y-Bike: Hippolytushoef. De Meer-Y-Bike is een elektrische rolstoelfiets waar ouderen en gehandicapten kosteloos een tochtje kunnen maken met een vrijwilliger. Initiatiefneemster Mary van Langerak van de stichting Fietsen Doe Je Samen hoopt dit jaar nog geld genoeg te hebben voor de tweede fiets. Kosten: 12-duizend euro. "We redden het niet alleen. Er komen al wat mooie giften binnen."

Mary van Langerak wil straks op pad met een Meer-Y-Bike op Wieringen. - stichting Fietsen Doe Je Samen

Mary van Langerak werkt als verpleegkundige in de regio en merkte dat veel mensen binnen zaten met het mooie weer en geen mogelijkheid hadden om naar buiten te gaan, Daarop is afgelopen jaar de 'Meer-Y-Bike' in het leven geroepen, zodat mensen die niet zo mobiel zijn kosteloos toch een tochtje met een aangepaste elektrische fiets kunnen maken. Uitrollen Het 'lekker stukje fietsen' is zo'n succes dat er steeds meer aanvragen komen vanuit de regio van mensen die graag mee willen, vertelt Mary van Langerak. Vandaar de uitbreiding naar Wieringen. "Het doel is om het initiatief uit te rollen in heel Hollands Kroon, dus ook in Anna Paulowna en Niedorp."

Thea Verhoog uit Wieringerwerf geniet volop van een tochtje met de fiets. - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

En wie gaan er zoal mee met de rolstoelfiets? Eén van de leden van het eerste uur is Thea Verhoog uit Wieringerwerf. Zij zit al jaren gekluisterd aan een rolstoel en twijfelde geen moment om zich op te geven. Een tochtje met de fiets is voor Thea een verademing vertelde zij al eerder aan NH Nieuws: "Ik vind het héél erg leuk, want anders kom ik nergens meer zowat. Toen het voorgesteld werd, heb ik me meteen aangeboden. Anders zit je maar thuis." 'Memory Lane' Afgelopen najaar fietste Mary van Langerak nog een 'trip down memory lane' met een 86-jarige emigrant uit Australië. Zijn dochter had van de rolstoelfiets gehoord en gezien de gezondheid van haar vader was het zijn laatste bezoek aan Nederland. Van Langerak: "Het was heel speciaal om iemand rond te rijden die hier al zo lang niet meer woont. Die Engelse kreten als hij wat moois zag. En hij wilde dolgraag appeltaart eten."

Mary van Langerak op een 'sentimental journey' met een 86-jarige emigrant uit Australië - stichting Fietsen Doe Je Samen

De stichting Fietsen Doe Je Samen heeft een oproep gedaan en meerdere bedrijven en instanties aangeschreven om geld bij elkaar te krijgen voor een tweede fiets. "Die mag wat zwaarder zijn dan de fiets die we nu hebben, zodat we ook elektrische rolstoelen mee kunnen nemen op zo'n tochtje. Gelukkig zijn er al wat particulieren die een gift hebben gedaan en van een bedrijf op Wieringen hebben we ook al een mooie gift binnen gekregen."