Haarlems café De Vijfhoek heel even 'wereldberoemd' op BBC: "Internationale doorbraak"

Nico Stammis keek gek op toen hij gisterochtend de BBC aan het kijken was. In het quizprogramma Q zag hij ineens het Haarlemse café De Vijfhoek voorbij komen tijdens één van de vragen. "We hebben gelijk een foto gemaakt en op Facebook gezet."

Fragment van Cafe de Vijfhoek in IQ, een quiz op de BBC - Nico Stammis

Nico en zijn vrouw zijn vaste kijkers van de Britse spelshow, maar nog nooit kwam zijn geboorteplaats voorbij in een aflevering. "Bij één van de vragen, dit keer over uitdrukkingen waar het woord Dutch in voorkomt, kwam ineens die foto in beeld. Heel leuk", reageert Nico. Hij herkende de plek meteen, omdat hij vroeger een regelmatige gast was van het café, dat zijn naam dankt aan de gelijknamige wijk in het centrum van de stad.

"Dit gaat ons vele duizenden extra bezoekers opleveren" Niels Weijers, eigenaar Café de Vijfhoek

Café-eigenaar Niels Weijers reageert verheugd op deze 'internationale doorbraak.' Naar eigen zeggen werpt 'dan eindelijk al het geld dat hij in de internationale marketingcampagne heeft gepompt zijn vruchten af.' "Dit gaat ons natuurlijk vele duizenden extra bezoekers opleveren en ik denk dan ook dat we meerdere cafés moeten gaan openen", reageert hij enthousiast. "Om te beginnen in Engeland, we gaan eindelijk 'abroad'." Tekst gaat door onder de foto.

Links café-eigenaar Niels Weijers - Michael van der Putten/NH Media