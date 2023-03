Magneetvisser John uit Heiloo vist schatkistje met munten op: "Echt een geluksmomentje"

Een messing kistje met met daarin ruim honderd bijzondere muntjes waaronder een halve dollar met daarop het portret van John F. Kennedy. Magneetvisser John Molenaar (58) uit Heiloo viste het afgelopen zaterdag uit het water in Bergen op Zoom. "Als je zoiets naar boven haalt dan komt er een stukje emotie en geluk in mezelf vrij."

John is nu al ruim tien jaar helemaal gek van magneetvissen. Bij deze hobby zoek je met sterke magneet aan een touw of een stok in het water naar metalen voorwerpen. "Het begon met troep aan je hengel zoals bierdopjes en oude fietsen. Ik vond er eigenlijk niks aan. Toen kreeg ik een tip om naar Amsterdam te gaan en was het meteen raak. Op de eerste dag vond ik een pistool. Een dag later nog één en toen was ik verkocht."

John is zo ongeveer elk weekend wel langs het water te vinden met zijn magneet. In al die jaren heeft hij al heel wat bijzondere voorwerpen uit het water gevist zoals exclusieve horloges, lege en volle kluizen maar ook veel wapentuig. Zo viste hij bijvoorbeeld twee antitank-granaten bij de Transvaalkade in Amsterdam op, "Die waren bedoeld om iemand mee te liquideren maar die bleek al te zijn overleden. Ze hebben het toen maar in de gracht gedonderd. Dat soort vondsten zijn wel de kers op de taart."

Kalasjnikovs

Het aantal wapens en explosieven die hij heeft gevonden, loopt inmiddels in de honderden. Bijzonder? Zelf vindt hij van niet, je moet vooral weten waar je je magneet in het water gooit. "Ik doe vooraf uitgebreid onderzoek. Ik zoek vaak op plekken waar bijvoorbeeld een schietpartij is geweest. Je moet dan soms denken als een crimineel; waar zou jij je wapen of buit dumpen als de politie je op de hielen zit?"

Voor John is het magneetvissen inmiddels een internationale liefhebberij. Als hij naar een Europese uitwedstrijd van AZ gaat, gooit hij altijd ergens zijn magneet uit. Ook is hij vaak te vinden in België, een ware goudmijn voor magneetvissers. "Je vindt daar wapens uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog maar ook veel wapens van IS- terroristen. Ik heb in mijn eentje zes Kalasjnikovs opgevist. Er ligt daar zo veel, niet normaal."