Geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar stemmen per onderwerp: kan dat in Noord-Holland?

De Partij voor de Dieren in Noord-Holland wil af van het keurslijf van een dichtgetimmerd coalitieakkoord op basis van partijbelangen. In plaats daarvan pleit de partij voor een vrijere vorm van besturen, waarbij per onderwerp gestemd kan worden. Is dit haalbaar in onze provincie?

Wikimedia Commons

"We willen kijken hoe we de klassieke verhoudingen van coalitie en oppositie losser kunnen maken", zegt Partij voor de Dieren-lijsttrekker Ines Kostić. Geen coalitieakkoord dat vastligt voor vier jaar, dus. Maar per onderwerp op zoek gaan naar een meerderheid in de Provinciale Staten. Limburg heeft de afgelopen vier jaar op deze manier de provincie bestuurd. Ook toen het college opstapte vanwege een integriteitsschandaal, is men daar doorgegaan met dit zogeheten 'extraparlementaire' provinciebestuur. Voor de komende vier jaar sluit men deze vorm ook niet uit, schrijft L1. Rampen en rellen Zal zoiets ook voor Noord-Holland kunnen werken? Volgens Arno Korsten, emeritus hoogleraar bestuurskunde, werkt zo'n losse bestuursvorm goed bij de situatie waarin we nu verkeren, een zogeheten 'risicomaatschappij'. Korsten: "Dat is als er voortdurend sprake is van plotselinge omstandigheden, rampen, rellen, voedselcrises, stroomuitval, een kabinet dat onder invloed is van Europa."

"Als er nieuw klimaatbeleid komt vanuit het kabinet, moet je als provincie weer meegaan. En wat moet je dan met je dichtgetimmerde akkoord?" Arno Korsten, emeritus hoogleraar bestuurskunde

In Noord-Holland kun je dan denken aan de plotselinge gevolgen door de oorlog in Oekraïne zoals de vluchtelingenstroom en de problemen met de aanvoer van gas en andere grondstoffen. Korsten noemt ook het klimaatbeleid: "Men zegt nu dat de aarde misschien wel meer opwarmt dan de nu genoemde 1,5 graden, en dat vraagt om meer maatregelen. Als dat omarmd wordt door het kabinet, moet je als provincie weer meegaan. En wat moet je dan met je akkoord?" Sterke bestuurders Voorwaarde voor een meer openliggende vorm van besturen volgens Korsten: 'sterke gedeputeerden'. "Je moet goed zijn op inhoud, kunnen debatteren, verdedigen, argumenteren, lezen en weten welke dingen politiek moeilijk zijn zodat je mee kunt buigen, En dat is lang niet iedereen gegeven."

"Je moet per vraagstuk kijken of je het door de Provinciale Staten kunt slepen, en dan moet je van goeden huize komen" Arno Korsten, emeritus hoogleraar bestuurskunde

Want bestuurders kunnen bij een losser akkoord niet terugvallen op hun heilige huisjes, zoals bij afspraken die al beklonken zijn in een dichtgetimmerd coalitieakkoord. Dat zorgt ook dat er een soort cement mist, vertelt Korsten. "Er zijn geen 'bijbelverhalen' meer waar collegeleden op kunnen terugvallen, om maar even een metafoor te noemen. Het beleid zal dan grilliger zijn, en dat vergt alertheid. Je moet per vraagstuk kijken of je het kunt verdedigen en door de Provinciale Staten kunt slepen, en dan moet je van goeden huize komen."

'Ingewikkeld' Op gemeenteniveau zijn zulke nieuwe bestuursvormen ook al geprobeerd. Zo bestuurt Bergen nu op basis van een akkoord namens álle partijen, in plaats van alleen die uit de coalitie. Ook in Enkhuizen is zo'n 'raadsbreed' akkoord gesloten in het verleden, omdat het vormen van een coalitie destijds mislukte. Daar is inmiddels teruggekeerd naar de 'oude politiek', onder andere na het opstappen van een wethouder die het besturen zonder coalitie 'ingewikkeld' vond.