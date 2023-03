Het is bijna lente! Het Frans Halsplein is er helemaal klaar voor

De lente van 2023 barst bijna los. Vanavond om 22.24 uur precies gaat de astronomische lente van start, al is daar op deze kille en regenachtige maandag nog weinig van te merken. Hoewel...

De astronomische seizoenen worden bepaald door de stand van de aarde ten opzichte van de zon. De weerkundige seizoenen beginnen altijd op de eerste dag van een maand. Dat is makkelijker voor de weermannen en -vrouwen.

Eigenlijk begint het voorjaar twee keer. De astronomische lente begint maandag 20 maart om exact 22.24 uur. Dat is het moment waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat. De meteorologische lente is al op 1 maart begonnen.

Ook langs meerdere doorgaande wegen en in de Bolwerken steken de bloemen hun kop inmiddels boven het maaiveld uit. Afvalverwerker Spaarnelanden plant al de bollen ieder najaar in de openbare ruimte. Het gaat om zo'n 105.000 bloembollen door heel Haarlem, voornamelijk narcissen, vertelt een woordvoerder.

Op meerdere plekken in Haarlem spat het voorjaar er al vanaf. Zo trotseren duizenden narcissen de kou en regen op het Frans Halsplein net ten noorden van het station. Die jaarlijkse bloemenzee is een genot om te zien.

Beginnen je handen te jeuken en wil je snel je eigen tuin of balkon opfleuren deze lente? Komende zaterdag is het Landelijke Compostdag. Inwoners van Haarlem en Zandvoort kunnen zaterdag gratis zakken compost ophalen bij Spaarnelanden. Die actie is een bedankje aan inwoners die keurig hun gft-afval scheiden.

Haarlemmers kunnen voor hun compost terecht bij het vuiloverlaadstation in de Waarderpolder. Zandvoorters bij de remise aan de Kamerlingh Onnesstraat. Per huishouden krijg je maximaal twee zakken compost mee.