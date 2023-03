Circuit Run breekt records door 'Max-effect': "Iedereen vindt het leuk op deze plek te zijn"

"Dat dat de plek is waar Max Verstappen twee keer de Grand Prix heeft gewonnen, heeft zeker invloed op het aantal inschrijvingen", zegt Beau Groot van organisator Le Champion." Veel mensen willen ervaren hoe het is om daar te lopen of te fietsen."

Records

Zaterdag is het duinencircuit van de wandelaars, met 6.000 deelnemers aan de '30 van Zandvoort.' Een dag later neemt een recordaantal fietsers (4.000) en hardlopers (14.000) bezit van de baan. 's Morgers vroeg vertrekken eerst de fietsers voor hun tocht over meerdere afstanden en vanaf 10.00 uur is het de beurt aan de hardlopers. Er zijn wedstrijd- en prestatielopen over 4, 12 en de klassieke 10 Engelse Mijl (16,1 kilometer). Beau Groot: "Het evenement zit duidelijk in de lift."

Alleen de wandeltocht boekt geen record, maar daar is een verklaring voor. Er is een limiet aan het aantal deelnemers gesteld omdat door het parcours de wandelaars door natuurgebieden voert.

Eerste editie

De Circuit Run is al sinds de eerste editie in trek bij hardlopers. Het uitdagende parcours over het circuit, een stuk over het strand en door het dorp, trok in 2008 meteen al 9.000 deelnemers. Dat aantal liep gestaag op. De bekendmaking van de terugkeer van de Formule 1 leidde in 2020 tot een stormloop op deelname aan de Circuit Run van dat jaar, die als gevolg van de uitbraak van het coronavirus net als een jaar later werd afgelast. "Meteen daarna, in 2022, wist iedereen ons gelukkig weer te vinden", zegt Beau Groot. "Die ontwikkeling zet zich nu voort."

Weer

De organisatie van het mega-evenement bevindt zich in de afrondende fase. Het enige wat Le Champion de week voor de Circuit Run nog kan doen, is hopen op mooi weer. Het KNMI voorspelt regen. "Maar de vooruitzichten veranderen met de dag", zegt Beau Groot. "We zien wel, we hebben er toch geen invloed op."