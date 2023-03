Stella wil met haar ervaring anderen een weg uit de armoede bieden

Een opeenstapeling van tegenslagen trok de succesvolle Amsterdamse Stella de Swart razendsnel de armoede in. Eenmaal beland in deze put, komt ze erachter hoe moeilijk het is om eruit te komen. Het is Stella gelukt, al knokt ze nog elke dag. Nu wil ze anderen hoop geven met haar verhaal. Bij ons programma NH Strijders legt ze uit hoe ze dat doet.

Foto's: Melle Bos

Stella weet hoe het is om zonder geldzorgen te leven. Met een succesvolle carrière in de mode-industrie, een koophuis en twee kinderen lijkt er geen vuiltje aan de lucht. "Ik leefde in een bubbel van mode, flessen wijn op tafel en drie keer per jaar op vakantie", geeft Stella toe. Die bubbel barst wanneer haar relatie rond 2010 op de klippen loopt. De armoedeval "Als ik mijzelf iets beter had voorbereid, dan was dit nooit zo gebeurd", blikt Stella terug. Samen met haar man (nu ex-man) kocht ze een huis, maar toen de relatie uit ging, zorgde dat voor problemen. Beiden waren hoofdelijk aansprakelijk voor het huis, maar alleen hij was een advocaat en beschikte over de juist kennis voor dit soort onvoorziene situaties. "Puntje bij paaltje: hij kon in het huis blijven wonen en ik kwam op straat te staan met de kinderen."

Plotsklaps moest Stella op huizenjacht. Een stressvol proces an sich. Kort daarna verloor ze ook nog haar baan en werd er baarmoederhalskanker bij haar geconstateerd. "En de rechtszaken met mijn ex-partner liepen ook nog door", herinnert Stella zich. "Ik liep helemaal vast." De problemen stapelden zich op en Stella werd failliet verklaard. Ze moest, samen met haar twee jonge kinderen, zien rond te komen van de bijstand. "Het voelde alsof er een stuk zeep tussen je handen wegglijdt. Zo glipt je leven ook door je vingers als je in de armoede belandt." Licht aan het einde van de tunnel Stella omschrijft het leven in armoede als een donker bos. Om eruit te komen moet je helemaal zelf je weg zien te vinden. "Zonder zaklamp." Stella was gedreven om een weg uit dit bos te vinden met haar twee kinderen als drijfveer. Ze wilde niet dat haar kinderen iets te lijden hadden onder haar armoede. "Dus ik begon te vechten als een tijger."

Stella de Swart tijdens de opnames van NH Strijders - Foto's: Melle Bos

Maar de bureaucratie was een enorme doorn in het oog. Na elk gesprek met de gemeente voor een eventuele oplossing moest ze zo'n zes weken wachten op feedback. "Je staat er echt alleen voor", benadrukt Stella. In een poging contact te zoeken met de buitenwereld over haar situatie besluit ze haar verhaal te delen op Facebook. Stella ging altijd vroeg naar bed, want daar was het lekker warm. De verwarming liet ze altijd uitstaan. Eenmaal onder de dekens begon ze haar ervaringen te delen. Van de producten die ze kreeg van de voedselbank tot haar contact met de gemeente. En die verhalen sloegen aan. Hoop en saamhorigheid "Als ik dat nu teruglees, denk ik weleens: Jezus, dat ik dat heb verteld!", lacht Stella. Maar deze verhalen hebben haar er wel weer bovenop geholpen. Via Facebook kwam ze in contact met een sociaal raadslid en een journalist die haar verhalen bundelde in een artikel. Na een traject van anderhalf jaar lukte het om Stella te ontzien van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek. "Het zwaard van Damocles was weg."

Nu wil Stella dat mensen kracht en hoop uit haar verhaal halen. "En verlies nooit je waardigheid uit het oog", voegt ze toe. "Ik geloof heel erg dat als je het systeem wil veranderen, je eerst de context veranderen. Mensen die het financieel goed hebben, zo’n 14 miljoen mensen in Nederland, moeten zich bewust worden van de 1,7 miljoen mensen die in armoede leven. We moeten samenwerken", vertelt ze. "Dat klinkt misschien idealistisch, maar ik geloof echt dat het kan." Het heeft tien jaar geduurd, maar Stella heeft inmiddels weer de stijgende lijn te pakken. "Ik voel me weer een rijk mens", vertelt ze glunderend. "Op financieel gebied ben ik er nog niet, maar ik ben wel weer rijk in mijn hoofd." Bekijk hieronder Stella's aflevering van NH Strijders.