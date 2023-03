Coalitie Medemblik dwingt college tot snelle realisatie nieuw zwembad in Wervershoof

Dat is veel eerder dan verwacht. Eigenlijk zou het zwembad pas over twee jaar dichtgaan. Maar sinds bekend werd dat De Zeehoek de deuren zou sluiten, loopt het personeel weg en is langer openblijven onhaalbaar.

Mocht de gemeente Medemblik het zich financieel kunnen veroorloven, dan willen de lokale fracties GemeenteBelangen (GB), Morgen!, D66 en het CDA een nieuw zwembad. Iets wat ook in het coalitieakkoord is opgenomen. Een overdekt ’doelgroepenbad’ aan De Westrand - ook in Wervershoof - is volgens de partijen dan ook een "logische keuze".

Grond aankopen

De coalitie verzoekt het college om snel actie te ondernemen. Zo moet de grond aan De Westrand worden aangekocht en moet de opbrengst van de verkoop van het Zeehoekterrein gereserveerd worden voor toekomstig onderhoud.

Als het aan de coalitie ligt, voldoet het gloednieuwe zwembad aan de meest moderne eisen en is het energiezuinig of zelfs energieneutraal. Ook moet het zwembad een "regionaal karakter" krijgen, door ook te voorzien in het bedienen van doelgroepen als ouderen, mensen met een medische indicatie of zorgbehoevenden.