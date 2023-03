De Peiling: het belangrijkste voor mijn geluk is

Voor het zesde jaar op rij staat Finland op kop in de ranking, gevolgd door Denemarken, IJsland, Israël, Nederland, Zweden, Noorwegen, Zwitserland, Luxemburg en Nieuw-Zeeland. België staat op plaats 17, na Duitsland en voor Tsjechië. Ons land is dit jaar 2 treden omhoog gegaan in de ladder van geluk. In Afghanistan en Libanon zijn de mensen het meest ongelukkig, meldt Nieuwsblad.

Wat vind jij?

Geinig weetje: 20 maart is astronomisch nogal interessant. De aarde is dan in balans: dag en nacht zijn precies even lang, omdat de zon precies in lijn staat met de evenaar. Activiteiten die binden en samenzijn bevorderen zijn dan extra welkom. Wij zijn heel erg benieuwd naar wat of wie jou gelukkig maakt? En verandert dat naarmate je ouder wordt? Zijn het de kleine dingen die het doen?