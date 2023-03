Zetelverdeling Noord-Holland nog altijd niet beslist: BBB nog steeds meeste stemmen, maar wint 1 zetel minder

Een week na de verkiezingen is nog steeds onduidelijk hoe de zetelverdeling er in Noord-Holland exact uit gaat zien. Nog niet alle stemmen zijn binnen, wel wordt duidelijk dat de BoerBurgerBeweging een zetel zal verliezen ten opzichte van eerdere prognoses. Wel zijn ze nog steeds de grote winnaar.

"De grootste in NH. Wie had dat gedacht", twitterde BBB Noord-Holland enkele dagen geleden en dat lijkt dus ook te gaan gebeuren. Op dit moment staan VVD en BBB allebei op acht zetels. De BBB levert een zetel in, want eerder werd nog uitgegaan van negen. Die ene zetel gaat nu naar GroenLinks. BBB heeft 14,2 procent van de stemmen, de VVD 13,0 procent. Voor de VVD wordt het lastig om dat verschil nog te overbruggen en dus zal de BBB ook in Noord-Holland de meeste stemmen halen. De BBB-overwinning werd op Twitter enkele dagen geleden al gevierd.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Er heerst een enorme feeststemming bij de BBB, stelt politiek verslaggever Maarten Edelenbosch. "Die ene zetel die ze nu in de prognose verliezen, zorgt waarschijnlijk niet voor een grote verschuiving. De BBB heeft acht zetels gehaald en binnen de partij heerst daar vooral veel vreugde over." De coalitieonderhandelingen zijn inmiddels al gestart. "We gaan nu met alle partijen in gesprek", zegt lijsttrekker van BBB Noord-Holland, Ingrid de Sain tegen NH Nieuws. "We gaan kennismaken en kijken hoe het proces loopt." Niet gemakkelijk "We blijven met iedereen in gesprek, maar een makkelijk proces zal het niet worden", stelt De Sain. De verschillen tussen GroenLinks/PvdA en de BBB zijn groot, voornamelijk op onderwerpen als stikstof en klimaat. Dat wordt ingewikkeld. In Noord-Holland is verdeeld gestemd, dus het zoeken naar een meerderheid gaat een uitdaging worden.