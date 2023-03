Amsterdam aA nl Buurtbewoners willen huis verwarmen met water uit Sloterplas: "Geeft romantisch gevoel"

Buurtbewoners van de wijk Oostoever in Nieuw-West willen hun huis kunnen verwarmen met water uit de Sloterplas. De bewoners, die zich hebben verenigd in de buurtcoöperatie 'Oostoever Duurzaam', hopen zo over een paar jaar van het gas af te kunnen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat onderzoeken of 'aquathermie' ook echt kan in de Sloterplas. "We verwachten dat het een positief effect zal hebben."

Buren Joost van Os en Ron van der Linden kwamen met het idee. Nu is het een kwestie van de hele buurt overtuigen. "Inmiddels zijn 150 mensen lid van de coöperatie", vertelt Van Os, die regelmatig langs de deuren gaat om met de buurt in gesprek te gaan over de potentie van aquathermie. "We hebben iedereen nodig om mee te doen. Dan worden de kosten ook lager." De aansluitkosten kunnen wel boven de 10.000 euro per woning uitkomen. De wijk bestaat uit ongeveer duizend huizen.

Aquathermie Aquathermie is een manier om duurzame energie te gebruiken. Met aquathermie kun je gebouwen opwarmen en afkoelen door water te gebruiken uit bijvoorbeeld meren, sloten en rivieren. Het proces van aquathermie met koud en warm water verschilt, maar lijkt wel op elkaar. In het geval van de buurt in Nieuw-West zou er warm water worden opgezogen van de oppervlakte van de Sloterplas. Het warme water wordt vervolgens in een warmtecentrale extra opgewarmd. Die warmte wordt met wisselaars overgegeven aan de leidingen die naar de huizen gaan, waar het water uiteindelijk weer afkoelt als het is gebruikt. Het koude water gaat terug naar de centrale, waar het weer wordt opgewarmd en zo blijft het circuleren. Ook wordt er in de zomer alvast warm water in de grond opgeslagen om in de winter te kunnen gebruiken.

Aquathermie met koud water - Vattenfall

Sander Mager van het Waterschap vertelt dat er wel 30.000 huizen verwarmd kunnen worden met water uit de Sloterplas. "En met water uit heel Amsterdam wel 2.000.000 woningen." Onderzoek in Sloterplas Toch is het niet zeker dat de wens van de buurt ook echt in vervulling gaat. "Omdat je de warmte eruit haalt, houd je kouder water over", zegt Mager. "En we willen weten wat dat temperatuurverschil met de ecologie doet." Hij heeft wel goede hoop. "De aanname is dat omdat de temperatuur stijgt door klimaatverandering, dat koude juist een positief effect heeft op de natuur van bijvoorbeeld de Sloterplas." Ook moet er worden gekeken naar het effect van de pompen in het water op micro-organismen. Het onderzoek kan wel drie jaar gaan duren, maar de bewoners zijn in elk geval blij dat er iets gebeurt. Van Os: "Dat is smullen, dan komt het dichterbij."